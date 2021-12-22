Прокуратура Казани начала проверку после коммунальной аварии, из-за которой дома остались без тепла

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Казани начала проверку по факту коммунальной аварии, в результате которой несколько многоквартирных домов в квартале 65/1 на улицах Чистопольской, Мусина, Четаева, Бичурина остались без теплоснабжения. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство даст оценку работе ответственных организаций в части соблюдения требований законодательства об энергоснабжении населения, в том числе сроков устранения аварии на теплосетях.

По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Фото: мэрия Казани

Как рассказали в мэрии Казани, сегодня утром из-за скачка напряжения произошло отключение насосов котельной «Савиново». Несколько многоэтажек остаются без теплоснабжения. Подачу тепла планируется возобновить после локализации повреждения. Ремонт на трубопроводе пообещали завершить в течение дня.



Татьяна Демина