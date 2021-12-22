В Ново-Савиновском районе Казани несколько домов остаются без теплоснабжения

Фото: мэрия Казани

В Ново-Савиновском районе Казани несколько многоквартирных домов в квартале 65/1 на улицах Чистопольской, Мусина, Четаева, Бичурина остаются без теплоснабжения. Причина — отключение насосов котельной «Савиново» из-за скачка напряжения.

— Как сообщили в Комитете ЖКХ, при включении произошел гидроудар в сетях, который повредил трубопровод предположительно подачи в районе дома Четаева, 48. Ведутся раскопки места повреждения, — сообщили в мэрии Казани.

Подачу тепла планируется возобновить после локализации повреждения. Однако в многоквартирные дома по ул.Четаева, 46 и 48 отопление будет подаваться со сниженными параметрами.

Ремонт на трубопроводе должны завершить в течение дня.

Сегодня утром в Ново-Савиновском районе Казани на ул. Мусина ряд многоквартирных домов остался без воды и света. В УК «Уютный дом» сообщили «Реальному времени», что произошло аварийное отключение.



Татьяна Демина