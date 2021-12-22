В Госдуме предложили ввести смертную казнь для педофилов

В Госдуме предложили ввести смертную казнь для педофилов, такое мнение выразил депутат Султан Хамзаев.



Он сообщил, что поддерживает законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних. Однако депутат считает, что этого недостаточно и правильным будет повышать степень наказания: «Те, кто способен на такое преступление, заслуживают не высшего срока, а высшей меры в виде смертной казни».

«Сегодня речь идет только о педофилах-рецидивистах. Но я считаю, что каждый такой преступник должен получать высший срок сразу после первого преступления», — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Государственная дума во вторник приняла в первом чтении законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов. Законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов ранее поддержала уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

Маргарита Головатенко