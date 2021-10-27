Правительство РФ поддержало законопроект о пожизненном наказании за педофилию

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство России официально поддержало законопроект о пожизненном наказании за педофилию. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.



Решение было принято на комиссии по законопроектной деятельности. До этого Верховный суд РФ тоже высказался в поддержку проекта. Волынец надеется, что Госдума примет закон в ближайшее время.

Она считает, что пожизненный приговор — именно то наказание, которое необходимо, поскольку педофилия — сбой природы, который не лечится. А браслеты, помогающие определить местонахождение преступников, не предотвратят момент преступления. Кроме того, по мнению Ирины Волынец, нужно проводить профилактическую работу с детьми и их родителями.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Следком РФ поддержал законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Ужесточение наказания в ведомстве считают логичным и справедливым.





Дарья Акимова