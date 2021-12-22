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Нового главу МЧС РФ вместо погибшего Евгения Зиничева назначат до конца 2021 года

09:11, 22.12.2021
Нового главу МЧС РФ вместо погибшего Евгения Зиничева назначат до конца 2021 года
Фото: realnoevremya.ru

Назначение нового главы МЧС России вместо погибшего Евгения Зиничева пройдет до конца текущего года, сообщает издание URA.RU со ссылкой на двух источников в министерстве.

Ожидается, что документ будет приурочен ко Дню спасателя, который празднуется 27 декабря. В настоящий момент рассматривается как минимум два претендента на эту должность.

Известно, что один из кандидатов — губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Вторая кандидатура пока не называется.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. За «героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», президент Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. В Москве ему установят памятник.

Маргарита Головатенко
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