Нового главу МЧС РФ вместо погибшего Евгения Зиничева назначат до конца 2021 года

Назначение нового главы МЧС России вместо погибшего Евгения Зиничева пройдет до конца текущего года, сообщает издание URA.RU со ссылкой на двух источников в министерстве.



Ожидается, что документ будет приурочен ко Дню спасателя, который празднуется 27 декабря. В настоящий момент рассматривается как минимум два претендента на эту должность.

Известно, что один из кандидатов — губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Вторая кандидатура пока не называется.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. За «героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга», президент Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. В Москве ему установят памятник.



Маргарита Головатенко