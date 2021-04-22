В Татарстане почти 40% теплосетей нуждаются в модернизации

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане 37% сетей теплоснабжения нуждаются в модернизации, сообщил сегодня глава Министерства промышленности и торговли РТ Альберт Каримов на Татарстанском международном форуме по энергоресурсоэффективности и экологии.

Глава Минпромторга напомнил, что на сегодняшний день в республике эксплуатируются более 2 тысяч источников теплоснабжения. В 41 населенном пункте 30 муниципальных образований Татарстана они требуют актуализации.



Фото: Максим Платонов

Каримов сообщил, что в республике приступили к созданию ситуационно-аналитического центра (САЦ), который, в частности, займется вопросами актуализации тепловых сетей. Центр создается по поручению президента РТ Рустама Минниханова совместно с Минстроем и КГЭУ.

Ранее сообщалось, что при общей протяженности тепловых и паровых сетей в Приволжском федеральном округе в 31 млн км (в двухтрубном исчислении) замены требуют 9,6 млн км (около 31%). По оценке на 2018 год, в Татарстане замены требовали 34% теплосетей. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина