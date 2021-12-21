«Ак Барс» усилился обладателем Кубка Стэнли Эриком Фером

Казанский «Ак Барс» подписал шестого легионера, которым стал канадский нападающий Эрик Фер. Контракт с 36-летним хоккеистом рассчитан до конца текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин, комментируя трансфер, отметил опыт хоккеиста на уровне Национальной хоккейной лиги, а также подчеркнул тот факт, что Фер выигрывал Кубок Стэнли.

«Он способен сыграть в центре и на фланге, хорош на вбрасываниях, готов выходить во всех спецбригадах. Считаем, что его обученность и опыт помогут ему быстро вписаться в команду», — сказал Валиуллин.

Последние два сезона форвард провел в Швейцарской национальной лиге, где выступал за «Серветт». В прошлом сезоне он сыграл в 61 матче и набрал 48 (24+24) очков с показателем полезности «+14», дойдя до финальной серии плей-офф.

Главный трофей НХЛ Эрик Фер выигрывал в сезоне-2015/2016 в составе «Питсбург Пингвигз», набрав 4 (3+1) очка в 23 играх плей-офф.

