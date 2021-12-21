В Казани стартовали чемпионат и первенство Татарстана по фигурному катанию

Сегодня в казанском Дворце спорта стартовали чемпионат и первенство Татарстана по фигурному катанию. Соревнования будут проходить до 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

В мероприятии принимают участие свыше 80 спортсменов из шести городов и районов республики, в том числе из Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов, Альметьевска и др. С подробным расписанием соревнований можно ознакомиться на сайте ведомства.

Фото: Олег Тихонов (архив)

На прошлой неделе стало известно об отмене финала Гран-при по фигурному катанию. Изначально финал должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, затем его перенесли из-за сложной эпидемиологический ситуации.

Диана Жиленкова