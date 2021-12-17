Финал Гран-при по фигурному катанию официально отменен

ISU (Международный союз конькобежцев) официально объявил о том, что отменяет финал Гран-при по фигурному катанию.

«После состоявшегося 2 декабря 2021 года объявления об отмене финала Гран-при по фигурному катанию в Осаке (Япония) ISU оценил возможность переноса мероприятия на конец сезона и обратился к шести членам группы ISU по проведению Гран-при, чтобы узнать, смогут ли они провести мероприятие. К сожалению, несмотря на все усилия, приложенные ISU и группой, не удалось найти решение, которое позволило бы провести турнир. Таким образом, Совет ISU, к сожалению, решил отменить финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/2022», — говорится в заявлении ISU.

Изначально финал должен был пройти в японской Осаке с 9 по 12 декабря, однако из-за сложной эпидемиологический ситуации этап сначала перенесли, а 17 декабря официально отменили. Как мы отмечали ранее, участники Олимпиады будут определяться в основном через национальные чемпионаты.