В Томске полиция задержала подозреваемого в поджоге гипермаркета «Лента»

Полиция задержала человека, совершившего поджог гипермаркета «Лента» в Томске сегодня. Об этом сообщает ТАСС.

Пожар произошел сегодня днем в одном из крупнейших в Томской области магазинов «Лента» на улице Елизаровых. Из здания эвакуировали около 200 человек. Пострадавших нет.

Огонь охватил площадь в 5,2 тысячи кв. метров, произошло обрушение кровли на 3,5 тысячи кв. метров. На данный момент огонь локализован, в тушении принимают участие 90 человек и 30 единиц техники, включая пожарный поезд РЖД.

Позже было установлено, что огонь загорелся вследствие умышленного поджога. Полиция установила преступника и начала его поиски. Им оказался сотрудник подрядной организации 1988 года рождения, работавший в торговом зале гипермаркета и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Задержанный сознался в содеянном. Причины своего поступка он внятно объяснить не смог.

Несколько дней назад в Верхнеуслонском районе Татарстана был задержан 25-летний житель Красноярска. В его машине инспекторы ГИБДД РФ по Казани обнаружили семь свертков с марихуаной почти на 2 килограмма.



Дарья Акимова