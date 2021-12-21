В новогоднюю ночь в Татарстане следить за порядком будут более 2 тысяч полицейских

Фото: Максим Платонов (архив)

В новогоднюю ночь в Татарстане на площадках почти 200 елочных городков за порядком будут следить свыше 2 тысяч сотрудников полиции и около тысячи росгвардейцев. Кроме того, в течение всех праздничных дней они будут работать в местах массовых скоплений людей, особенно в торговых центрах, где будут проверять соблюдение антиковидных мер.

Начиная с этой недели и до 9 января в Татарстане начал действовать особый противопожарный период. Именно в новогодние праздники число возгораний и несчастных случаев растет по сравнению с обычными днями — на 20%, а число погибших на 50%, подчеркнул заместитель главного госинспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

Фото: Максим Платонов (архив)

Так, в прошлом году в Татарстане за праздничную неделю произошло без малого 169 пожаров, которые унесли жизни 14 человек, 11 получили различные травмы. При этом по вине тех, кто был в нетрезвом состоянии, в огне погибли 10 жителей республики.



Подробнее о том, как будут проходить новогодние праздники в Татарстане, — в материале «Реального времени».