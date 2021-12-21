Путин подписал закон о штрафах за недостоверные данные о разливах нефти

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий крупные административные штрафы за отсутствие системы связи и оповещения о разливах нефти и о несвоевременном предупреждении властей о таких ЧП. Документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации.

Для должностных лиц штраф за отсутствие системы оповещения составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Если нарушение повторяется, то штрафы увеличатся до 30—60 тысяч рублей для должностных лиц, для индивидуальных предпринимателей — до 60—80 тысяч рублей, для юрлиц — до 300—500 тысяч рублей. Также предусмотрена возможность приостановки деятельности до 90 суток для предпринимателей и юрлиц.



Если уполномоченный орган не оповестили о факте разлива нефти и нефтепродуктов или были предоставлены заведомо не достоверные данные, то должностному лицу грозит штраф в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 тысяч до 500 тысяч рублей.

В августе этого года во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума произошел выброс нефти. Позже выяснилось, что площадь разлива нефти вблизи Новороссийска от выброса нефтепродуктов составила не 200 кв. м, как утверждала пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума, а 80 кв. км.



Татьяна Леухина