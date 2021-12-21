Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический максимум

В Европе цены фьючерсов на газ обновили исторический максимум, достигнув 1 939 долларов за тысячу кубометров, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Торговая сессия январских фьючерсов открылась на отметке 1 800 долларов и в 14.39 мск цена достигла 1 953,6 доллара, это на 13,8% выше расчетной цены накануне, которая составляла 1 716,7 доллара.

Последнее рекордное значение цен фьючерсов на газ, по данным лондонской биржи ICE, было достигнуто 16 декабря в 1 600 долларов за тысячу кубометров, такой резкий скачок был первым с начала октября.