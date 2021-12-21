Ущерб от чрезвычайных ситуаций в России за 2021 год может составить больше 165 млрд рублей
Ущерб от чрезвычайных ситуаций, произошедших в России в 2021 году, может превысить 165 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы МЧС РФ Александра Чуприяна.
По его словам, в 2020 году убыток от таких ситуаций составил 165 млрд рублей, поэтому не исключено, что в нынешнем году он будет больше. На Дальнем Востоке шли длительные работы по ликвидации последствий паводка, в Якутии работы по тушению пожаров были завершены лишь осенью.
За 11 месяцев текущего года в России произошло 360 чрезвычайных ситуаций. Это на 14% больше, чем в 2020 году. Из-за них погибли почти 500 человек, 65 тысяч человек получили травмы. Это также больше, чем в прошлом году. Чуприян рассказал, что число ЧС увеличилось из-за крупных ДТП с массовой гибелью людей, количество погибших — из-за авиакатастроф, а пострадавших, которым был причинен материальный ущерб, стало больше из-за участившихся неблагоприятных метеорологических явлений.
На днях сообщалось, что за 2021 год лесному фонду Татарстана был нанесен ущерб на сумму более 56 млн рублей.
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