Гаврилов: Россия не допустит размещения сил НАТО на Украине и в Грузии

Россия не допустит размещения сил НАТО на Украине и в Грузии. Такое заявление сделал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

— Когда делать и что делать, это [решение] будет принимать руководство страны на основе анализа всех тех ответов и заявлений и действий наших так называемых партнеров, — прокомментировал дипломат ожидание Россией ответа на разработанные предложения по обеспечению безопасности.

По словам Гаврилова, РФ ждет от американской стороны конкретных шагов. «Мы ждем конкретных, реальных шагов по снятию российских озабоченностей. Время настало», — заявил он в эфире «Соловьев Live».

Дипломат предположил, что в США думают, что Россия блефует, поэтому постараются предпринять все попытки, чтобы «заболтать» страну.

О том, что Россия ждет ответ США на предложение по вопросам безопасности, но Вашингтон пока на него не отреагировал, накануне рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Проект соглашения России и НАТО о гарантиях безопасности МИД РФ обнародовал на прошлой неделе.



Татьяна Демина