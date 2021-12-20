Россия ждет ответа от США на предложения по безопасности

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что Россия ждет ответ США на предложение по вопросам безопасности. Вашингтон пока на них не отреагировал. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что ответ от другой стороны нужен срочно. Россия готова сразу приступить к переговорам. Но, по мнению Рябкова, представители США пытаются перевести все в вялотекущий процесс.

Также Рябков добавил, что отношения между двумя странами могут улучшиться, если американская сторона начнет переговоры по гарантиям безопасности.

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17 декабря МИД России обнародовал проект соглашения России и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно нему, Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников. Международные споры будут решаться мирно, при планировании военных учений будет проявляться сдержанность. Также обе стороны обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности там, где могут поражать территорию друг друга.

Дарья Акимова