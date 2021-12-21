Исследование показало, какие зимние развлечения популярны у казанцев

С ноября популярность мастер-классов у жителей Казани выросла на 124% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито.Услуги» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Сейчас на «Авито» размещены десятки предложений: резьба по дереву, эпоксидной смоле и другим. Есть и новогодние варианты, например, роспись имбирных пряников и рождественские украшения. Средняя цена — 1 000 рублей.

Фото: vk.com/kremlinnab

Также популярностью пользуются и катки. Услуга в среднем оценивается в 250 рублей.

Кроме того, в конце ноября у казанцев вырос спрос на аренду бани на 281% в сравнении с ноябрем 2020. Почасовая аренда обойдётся примерно в 900 рублей.

Зимой выросла востребованность аренды оборудования для катания на лыжах или сноубордах. Спрос на эту услугу увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом.



В понедельник в парках Казани началась зимняя программа «Вот-вот». Для жителей и гостей города приготовили больше 87 бесплатных мероприятии.



Татьяна Леухина