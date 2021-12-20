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В Сети появился трейлер специального эпизода к 20-летию первого фильма о Гарри Поттере

20:14, 20.12.2021
В Сети появился трейлер специального эпизода к 20-летию первого фильма о Гарри Поттере
Фото: скриншот

В Сети опубликован первый трейлер специального эпизода «Возвращение в Хогвартс». Он посвящен 20-летию выхода фильма «Гарри Поттер и философский камень» — первой части кинофраншизы о волшебнике.

В фильме актеры вспоминают о событиях, происходивших на съемочной площадке, и об отношениях друг с другом. Спецэпизод «Возвращение в Хогвартс» выйдет на экраны 1 января 2022 года.

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