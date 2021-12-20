Канадский защитник Джейсон Демерс подписал контракт с «Ак Барсом»

Казанский «Ак Барс» заключил контракт с канадским защитником Джейсоном Демерсом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22. В прошлом сезоне хоккеист выступал в НХЛ за «Аризона Койотис».

Фото: ak-bars.ru

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин сообщил, что спортсмен сможет присоединиться к команде в январе, после того как выступит на Кубке Шпенглера в составе сборной Канады.

На прошлой неделе «Ак Барс» продлил контракт с вратарем Тимуром Биляловым. Новое соглашение будет действовать до конца сезона 2023/2024.

Татьяна Леухина