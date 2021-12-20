Канадский защитник Джейсон Демерс подписал контракт с «Ак Барсом»
Казанский «Ак Барс» заключил контракт с канадским защитником Джейсоном Демерсом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22. В прошлом сезоне хоккеист выступал в НХЛ за «Аризона Койотис».
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин сообщил, что спортсмен сможет присоединиться к команде в январе, после того как выступит на Кубке Шпенглера в составе сборной Канады.
На прошлой неделе «Ак Барс» продлил контракт с вратарем Тимуром Биляловым. Новое соглашение будет действовать до конца сезона 2023/2024.
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