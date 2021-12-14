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Тимур Билялов подписал новый контракт с «Ак Барсом»

14:50, 14.12.2021
Тимур Билялов подписал новый контракт с «Ак Барсом»
Фото: ak-bars.ru

Вратарь Тимур Билялов и «Ак Барс» продлили контракт. Новое соглашение будет действовать до конца сезона 2023/2024.

В сезоне 2019/20 голкипер установил рекорд чемпионатов КХЛ по «сухим» сериям. Его серия без пропущенных голов продлилась 316 минут и 9 секунд. По итогам того розыгрыша Тимур Билялов был признан лучшим вратарем лиги.

«Для меня большая честь и ответственность — играть в составе этой команды и выступать с гербом нашей республики на груди. Это мой родной клуб, который многое сделал для меня, я хочу помогать ему побеждать», — прокомментировал продление контракта голкипер «Ак Барса».

Всего в формах команд системы «Ак Барса» Тимур Билялов провел пять сезонов. Чемпионат 2021/2022 для него шестой в Казани.

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