Центробанк предложил ограничить размер депозита для малоимущих суммой в 100 тысяч рублей

Банк России предложил ограничить размер депозита для малообеспеченных суммой в 100 тысяч рублей. Об этом заявил во время слушаний комитета Госдумы по финансовому рынку зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Это может коснуться спецвкладов с повышенным процентом для россиян с небольшими доходами. Разницу с рыночной ставкой предлагается покрыть за счет прибыли кредитных организаций. Об идее создания такого вклада впервые заявили в конце ноября, пишет РБК.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале декабря банки предложили установить лимиты на новый депозит для малоимущих граждан до 300 тысяч рублей. Эксперты не поддержали данную инициативу. «Реальное время» подсчитало, много это или мало.



На прошлой неделе стало известно, что россиянам, у которых есть вклад в банке суммой свыше миллиона рублей, нужно будет платить налог в том случае, если их процентный доход превышает 85 тысяч рублей.

Татьяна Леухина