Банки предлагают установить лимит на новый депозит для малоимущих в 300 тысяч рублей — это мало или много?

Представители крупных российских банков предложили установить лимиты на новый депозит для малоимущих граждан до 300 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия».

В ноябре Центральный банк РФ выступил с инициативой создания специального вклада с повышенным процентом для россиян с небольшими доходами, а разницу с рыночной ставкой покрыть за счет прибыли кредитных организаций. Таким образом, банки решили поддержать идею регулятора.

Сумму в размере до 300 тысяч рублей признали оптимальной. Однако эксперты не согласны с банкирами.

Фото cbr.ru

Так, например, по мнению сотрудника CMS Institute Николая Переславского, малообеспеченным слоям населения не до открытия вкладов в банках. Если даже они решат сделать это, суммы, которые они действительно смогут отнести в кредитную организацию, так малы, что даже без субсидирования банки будут тратить всего 2—3% от выручки.

300 тысяч рублей — это:

$4068 , или €3,6 тысячи, — по курсу ЦБ РФ на сегодня.

, или — по курсу ЦБ РФ на сегодня. 23,7 МРОТ в России — в 2021 году сумма минимального размера оплаты труда в стране составляет 12 792 рубля.

— в 2021 году сумма минимального размера оплаты труда в стране составляет 12 792 рубля. 25,7 российского прожиточного минимума — в текущем году он установлен в размере 11 653 рубля.

— в текущем году он установлен в размере 11 653 рубля. На 17 тысяч больше среднего размера банковского вклада в России — по данным Агентства по страхованию вкладов, на 1 апреля 2021 года он составлял 283 тысячи рублей.

Фото: Олег Тихонов

В шесть раз больше суммы отложенных средств 22% россиян — согласно данным опроса компании «Росгосстрах жизнь», каждый пятый респондент накопил около 50 тысяч рублей.

— согласно данным опроса компании «Росгосстрах жизнь», каждый пятый респондент накопил около 50 тысяч рублей. В 5,7 раза больше средней зарплаты по России — этот показатель составляет в текущем году 52,7 тысячи рублей.

— этот показатель составляет в текущем году 52,7 тысячи рублей. Чуть меньше, чем 18 страховых российских пенсий по старости — ее средний размер на 1 января 2021 года равен 16 789 рублям.

— ее средний размер на 1 января 2021 года равен 16 789 рублям. В два раза больше, чем минимальный суточный лимит, установленный в России для денежных переводов граждан по счетам через систему быстрых платежей, — это 150 тысяч рублей.

граждан по счетам через систему быстрых платежей, — это 150 тысяч рублей. В 10 раз больше, чем предложенная для малоимущих россиян выплата — ведущие экономисты считают, что она должна составлять 30 тысяч рублей.

— ведущие экономисты считают, что она должна составлять 30 тысяч рублей. Зарплата, на которую могут претендовать IT-разработчики , владеющие языками программирования Java, C++ и Node.js.

Дарья Акимова