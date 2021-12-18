В России не облагаемый налогом доход по вкладам вырастет до 85 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

Жителям России, у которых есть вклад в банке суммой свыше миллиона рублей, необходимо будет платить налог в том случае, если их процентный доход превышает 85 тысяч рублей.

Речь идет о доходе с процентов по банковским вкладам. Ранее не облагаемая налогом база составляла 42,5 тысячи рублей. Впервые налог по обновленным правилам россиянам нужно будет уплатить до 1 декабря 2022 года. Не облагаемый налогом доход по вкладам рассчитывается исходя из ключевой ставки Центробанка на начало года, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5%. О причинах повышения и дальнейших прогнозах читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова