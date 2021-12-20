На переселение казанцев из аварийного жилья за пять лет направят 974,9 млн рублей — это много или мало?

Общий объем финансирования программы переселения жителей Казани из аварийного жилья составил 974,9 млн рублей. В том числе 623,7 млн рублей — из федерального, 344,2 млн рублей — из регионального, 7 млн рублей — из местного бюджетов, сообщили сегодня во время «делового понедельника».

В программу вошел 51 дом, признанный аварийным до 1 января 2017 года, — там живут 1 448 человек, напомнил начальник Управления жилищной политики Ренат Шамсутдинов. С 2019 по 2021 год из 33 аварийных домов переселили 733 человека.

Планируется досрочно переселить жителей двух домов на улицах Стадионной и Патриса Лумумбы в Советском районе и 16 домов в Кировском районе города.

— К сожалению, расселяемые аварийные дома не последние в Казани. С января 2017 года выявлен и признан аварийным еще 61 многоквартирный дом, откуда необходимо переселить 2 029 горожан, — отметил Шамсутдинов.

Фото kzn.ru

974,9 млн рублей — это:

Примерно по 673,2 тысячи рублей на участника программы .

. На эти деньги можно купить 8,9 тысячи квадратных метров жилья — в октябре средняя цена квадратного метра в столице Татарстана, по данным «Росбанка», составляла 108,8 тысячи рублей.

— в октябре средняя цена квадратного метра в столице Татарстана, по данным «Росбанка», составляла 108,8 тысячи рублей. В 3,3 раза больше стоимости программы переселения ветхого жилья в Адыгее — там на расселение 29 аварийных домов, в которых проживают 425 человек, направят 288,4 млн рублей.

— там на расселение 29 аварийных домов, в которых проживают 425 человек, направят 288,4 млн рублей. В 9,4 раза меньше, чем собираются потратить на аналогичную программу в Тюменской области — 9,2 миллиарда с 2019 по 2023 год. Но там планируют расселить 378 многоквартирных домов, в которых проживают 9 085 граждан — в 7,4 раза больше, чем в Казани.

— 9,2 миллиарда с 2019 по 2023 год. Но там планируют расселить 378 многоквартирных домов, в которых проживают 9 085 граждан — в 7,4 раза больше, чем в Казани. Три 17-этажных односекционных дома с подземной парковкой — постройка одного такого дома по состоянию на август 2021 года обойдется в 308 миллионов.

— постройка одного такого дома по состоянию на август 2021 года обойдется в 308 миллионов. Чуть больше четырех самых дорогих квартир в Казани — такая квартира стоит 220 миллионов и находится в ЖК Luciano Vita Club на месте бывшего комбината «Здоровье». Площадь квартиры составляет 546,2 кв. метра.

— такая квартира стоит 220 миллионов и находится в ЖК Luciano Vita Club на месте бывшего комбината «Здоровье». Площадь квартиры составляет 546,2 кв. метра. Дешевле программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Башкирии на 2019—2023 годы в два раза — 1,8 миллиарда рублей. Планируется расселить 134 многоквартирных аварийных дома, где живут 2,8 тыс. граждан.

— 1,8 миллиарда рублей. Планируется расселить 134 многоквартирных аварийных дома, где живут 2,8 тыс. граждан. 42 квартиры в элитном ЖК «Август Астры» в Казани — квартиры там стоят от 22,8 миллиона.

— квартиры там стоят от 22,8 миллиона. В 46 раз меньше суммы, которую выделят на новую программу переселения россиян на период до 2024 года, — 45 миллиардов рублей.

— 45 миллиардов рублей. В 18,9 раза меньше объема программы в Якутии — 18,5 миллиарда рублей. По плану там расселят 496 аварийных многоквартирных домов, в которых проживают 8 254 человека.

— 18,5 миллиарда рублей. По плану там расселят 496 аварийных многоквартирных домов, в которых проживают 8 254 человека. 152 средние квартиры в Казани — по данным Urbanus.ru, одна стоит в среднем 6,39 млн рублей.

Дарья Пинегина