В Татарстане отремонтировали самый протяженный участок дороги по нацпроекту

В Татарстане в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» капитально отремонтировали самый протяженный участок дороги длиной 7,6 км. Он расположен в Мензелинском районе. Об этом сообщается на сайте Миндортранса республики.

Участок начинается от дороги федерального значения М-7 «Волга» и проходит через населенный пункт Старая Матвеевка. Капремонт решено было провести в рамках празднования 75-летия Великой Победы как дань памяти Герою Советского Союза, генералу-полковнику Василию Гордову, родившемуся в этом селе. Работы начались в 2019 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В ходе работ положено новое покрытие из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-5, укреплены обочины, выполнено устройство 18 водопропускных труб. Также рабочие установили 68 дорожных знаков, 483 сигнальных столбика, 1044 погонных метра металлического барьерного ограждения и 4 автопавильона.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее стало известно, что Татарстан получит из федерального бюджета 1,8 млрд рублей на строительство Вознесенского тракта в Казани.



Дарья Акимова