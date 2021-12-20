Рябков: «Самый большой должок за США — это научиться воспринимать Россию как партнера»

У США есть «должок» перед Россией, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. В свою очередь у нашей страны перед американской стороной его нет.

— Самый большой должок за США — это научиться воспринимать Россию как партнера, с которым можно и нужно вести взаимоуважительный диалог, договариваться на основе баланса интересов, а не через навязывание каких-то своих односторонних схем или выдвижение ультиматумов, — заявил Рябков.

Он уверяет, что Россию обвинить в каком-либо «должке» перед Вашингтоном нельзя. Страна сделала все возможные предложения по налаживанию российского-американских отношений, пишет «РИА Новости».

Сегодня Рябков рассказал, что Россия ждет ответ США на предложение по вопросам безопасности. Вашингтон пока на него не отреагировал. Проект соглашения России и НАТО о гарантиях безопасности МИД РФ обнародовал на прошлой неделе.



Татьяна Демина