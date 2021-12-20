Правительство РФ направит регионам еще 100 млрд рублей на модернизацию дорожной инфраструктуры

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Правительство России направит регионам на модернизацию дорожной инфраструктуры еще 100 миллиардов рублей. Средства в течение ближайших двух лет получат 84 из 85 субъектов РФ.

— Качественные дороги нужны, чтобы своевременно приезжала скорая, чтобы школьные автобусы могли безопасно довозить учеников на занятия, а компании — быстро доставлять товары между регионами нашей огромной страны, — объяснил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фото: Максим Платонов (архив)

Выделенные средства помогут отремонтировать около 3 тыс. км автодорог, говорится в сообщении правительства страны. На эти же деньги регионы смогут реализовать порядка двух десятков проектов дорожной инфраструктуры. В частности, средства задействуют при строительстве и реконструкции мостов и крупных транспортных развязок.

На прошлой неделе министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов сообщил, что в 2022 году стартует федеральная программа «Дороги и мосты». За три года на эти цели выделят 9 миллиардов рублей.

Татьяна Демина