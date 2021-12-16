На ремонт мостов и развязок в Татарстане за три года выделят 9 млрд
В следующем году стартует федеральная программа «Дороги и мосты». Об этом сообщил сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.
За три года будет выделено 9 млрд на ремонт мостов и развязок.
Ранее тендер на ремонт моста через плотину Нижнекамской ГЭС выиграла строительная компания «РБР 16». На работы из республиканского бюджета выделят 908,1 млн рублей.
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