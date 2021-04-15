В Татарстане подали заявки на приобретение 160 автобусов большой вместимости

Татарстан подал заявки на приобретение 160 автобусов большого класса по федеральному проекту «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях», реализованного по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает Миндортранс республики.



Казань подала заявку на приобретение 92 больших автобусов, а Набережночелнинская и Нижнекамская агломерации — 68. Кроме того, Члены и Нижнекамск приобретут 18 низкопольных односекционных трамваев. Минтранс России также одобрил приобретение 40 автобусов на газомоторном топливе для казанских маршрутов №1 из Речного порта в Дербышки и №22 от улицы Можайского до Фермы-2.

Фото: nabchelny.ru

Ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев анонсировал переход от автобусов малой вместимости к автобусам средней и большой вместимости на городских маршрутах. Он не исключил, что в будущем по городу будут курсировать маршрутные такси. Магдеев поставил задачу вернуться к тому, чтобы, как и прежде, на маршрутах было не менее 65—70 автобусов большой вместимости.

Маргарита Головатенко