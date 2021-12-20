Татарстан получит более 500 млн рублей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса

Фото: Илья Репин (архив)

Татарстану выделили более 500 миллионов рублей из федерального бюджета на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Всего на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса дополнительно выделено более 1 миллиарда рублей. Кроме Татарстана, средства на эти цели получили еще девять регионов. Это Пермский и Ставропольский края, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Липецкая, Рязанская и Свердловская области.

Выделенные средства помогут при вводе в эксплуатацию молочных ферм, в завершении строительства центров селекции и семеноводства, хранилищ сельхозпродукции, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

В начале декабря стало известно, что Татарстан получит от федерального центра 11,2 миллиона рублей на создание и модернизацию молочных ферм и плодоовощных хранилищ. Всего на эти цели правительство выделило более 609 млн рублей 13 регионам.

Татьяна Демина