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Татарстан получит более 500 млн рублей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса

09:29, 20.12.2021
Татарстан получит более 500 млн рублей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса
Фото: Илья Репин (архив)

Татарстану выделили более 500 миллионов рублей из федерального бюджета на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Всего на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса дополнительно выделено более 1 миллиарда рублей. Кроме Татарстана, средства на эти цели получили еще девять регионов. Это Пермский и Ставропольский края, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Липецкая, Рязанская и Свердловская области.

Выделенные средства помогут при вводе в эксплуатацию молочных ферм, в завершении строительства центров селекции и семеноводства, хранилищ сельхозпродукции, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

В начале декабря стало известно, что Татарстан получит от федерального центра 11,2 миллиона рублей на создание и модернизацию молочных ферм и плодоовощных хранилищ. Всего на эти цели правительство выделило более 609 млн рублей 13 регионам.

Татьяна Демина
ПромышленностьАгропромЭкономикаБюджетФинансы Татарстан

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