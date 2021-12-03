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Татарстан получит 11,2 млн рублей на создание и модернизацию молочных ферм и овощехранилищ

10:32, 03.12.2021
Татарстан получит 11,2 млн рублей на создание и модернизацию молочных ферм и овощехранилищ
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан получит от федерального правительства 11,2 млн рублей на создание и модернизацию молочных ферм и плодоовощных хранилищ. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина РФ.

Всего правительство выделит больше 609 млн рублей. Деньги распределят по 13 регионам.

«Федеральные средства помогут ввести в эксплуатацию 15 молочных ферм, в которых будут содержать более 10 тысяч коров, а также 8 плодоовощных хранилищ общей мощностью более 17 тыс. т. Все это будет способствовать развитию сельского хозяйства», — говорится на сайте правительство РФ.

Два дня назад правительство России выделило дополнительные 16,9 млрд рублей для субсидирования программы «Сельская ипотека» и поддержки отечественных аграриев. Татарстану на возмещение части прямых понесенных затрат на создание
и модернизацию объектов агропромышленного комплекса выделят больше 384 млн рублей.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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