В Татарстане зафиксировали еще 94 зараженных коронавирусом

Фото: Максим Платонов

В Татарстане выявили 94 новых случая заражения COVID-19. Из них 4 — завозные, остальные контактные. 26 человек госпитализированы, 68 получают лечение на дому. Больше всего заражений зафиксировано в Казани и Рыбно-Слободском районе.

За все время пандемии коронавирусом заразились 41 568 татарстанцев. Всего в республике выздоровели 34 677 человек, в том числе 139 — за минувшие сутки. За все время пандемии от COVID-19 скончались 1 372 татарстанца.

Фото: Максим Платонов (архив)

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Диана Жиленкова