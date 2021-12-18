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В МВД Татарстана прокомментировали сбой в информационной системе ГИБДД

14:58, 18.12.2021
В МВД Татарстана прокомментировали сбой в информационной системе ГИБДД
Фото: realnoevremya.ru

Госавтоинспекция Татарстана подтвердила сегодняшний сбой в информационной системе и сообщила, что в настоящее время идут восстановительные работы сервисов.

Гражданам, записавшимся на прием 18 декабря, в любой последующий день обеспечат возможность использования платежных документов, оплаченных со скидкой в размере 30%.

О завершении работ по восстановлению проинформируют дополнительно, сообщает МВД по РТ.

Фото: realnoevremya.ru

В связи с возникшим сбоем приостановили оказание услуг по регистрации автомототранспортных средств, выдаче водительских удостоверений. Кроме того, временно ограничили доступ к информации о штрафах за нарушения ПДД.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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