В МВД Татарстана прокомментировали сбой в информационной системе ГИБДД
Госавтоинспекция Татарстана подтвердила сегодняшний сбой в информационной системе и сообщила, что в настоящее время идут восстановительные работы сервисов.
Гражданам, записавшимся на прием 18 декабря, в любой последующий день обеспечат возможность использования платежных документов, оплаченных со скидкой в размере 30%.
О завершении работ по восстановлению проинформируют дополнительно, сообщает МВД по РТ.
В связи с возникшим сбоем приостановили оказание услуг по регистрации автомототранспортных средств, выдаче водительских удостоверений. Кроме того, временно ограничили доступ к информации о штрафах за нарушения ПДД.
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