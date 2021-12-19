Приют для бездомных в Челнах стал лучшим некоммерческим проектом года

Челнинский приют для бездомных, организованный предпринимателем и волонтером Рустамом Гатиным, стал лучшим социально ориентированным некоммерческим проектом года на городском конкурсе, сообщают «Челнинские известия».



Гатин намерен побороться за президентский грант в январе. По его словам, это будет хорошей возможностью для получения финансовой поддержки и приобретения определенного статуса.

Предприниматель привел в пример площадку для выгула собак в 27-м комплексе автограда, которую возвели на грантовые средства. Ранее на этом месте хотели построить коммерческий комплекс, однако площадку удалось отстоять именно благодаря гранту.

На выигранные средства предприниматель планирует открыть дополнительные точки и улучшить условия.

Недавно пункт горячего питания для малоимущих открылся в Казани — он расположился в поселке Дербышки на улице Липатова, 6. Инициатором проекта выступил депутат Государственной думы РФ Ирек Богуславский.

Маргарита Головатенко