В казанских Дербышках открылся пункт горячего питания для малоимущих

Фото: пресс-служба ГК «Нэфис»

Еще один пункт горячего питания для малоимущих открылся в Казани — он расположился в поселке Дербышки на улице Липатова, 6. Это шестая благотворительная точка, сообщает мэрия города.



В павильоне с 11.00 до 14.00 могут пообедать люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Блюда готовят в одном из кафе города и доставляют в благотворительную точку питания.

Инициатор проекта — депутат Государственной Думы РФ Ирек Богуславский. В пункт помощи вложились коммерческие и общественные организации. В открытии проекта поучаствовали куратор проекта, имам-мухтасиб Вахитовского и Приволжского районов Юсуф Давлетшин, председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, директор АНО «Центр реабилитации и адаптации» Азат Гайнутдинов и представитель «Нэфис косметикс» Александр Шульгин.

Такие же пункты питания открыты по адресам: улица Авангардная, 58, улица Гудованцева, 6, улица Симонова 3, на улице Фучика 52, а еще на территории центра «Приют человека» на улице Бурхана Шахиди, 26. В каждый из павильонов поставляют от 150 до 300 порций горячей еды. С начала проекта нуждающимся выдали более 200 тысяч порций.

Маргарита Головатенко