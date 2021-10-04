ВМФ впервые испытал гиперзвуковую ракету «Циркон» с атомной подлодки
Военный морской флот России провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки, сообщает Минобороны РФ.
С корабля «Северодвинск» стреляли по условной морской цели. Полет соответствовал заданным параметрам, испытательную стрельбу признали успешной.
В июле фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон». Скорость полета составила семь махов, стрельба осуществлялась по наземной цели. Ракета «Циркон» поразила цель на дальность более 350 км прямым попаданием.
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» Минобороны проводило еще в 2020-м. Тогда ракета поразила цель на расстоянии 450 км и разогналась до 8 махов.
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