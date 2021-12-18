Версия об отравлении угарным газом двух бугульминцев не подтвердилась

Версия об отравлении угарным газом двух человек в Бугульме не подтвердилась. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Ранее сообщалось, что от отравления пострадали женщина и ее 4-летний сын. После осмотра врачей женщина отказалась от госпитализации, у мальчика диагностировано отравление легкой степени тяжести. Причина происшествия продолжает устанавливаться.

Фото: Бугульминская городская прокуратура

Изначально сообщалось, что пострадавшие отравились газом в одной из квартир в жилом доме города. По данному факту Бугульминская городская прокуратура организовала проверку, в том числе соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Диана Жиленкова