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Версия об отравлении угарным газом двух бугульминцев не подтвердилась

13:39, 18.12.2021
Версия об отравлении угарным газом двух бугульминцев не подтвердилась
Фото: realnoevremya.ru

Версия об отравлении угарным газом двух человек в Бугульме не подтвердилась. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Ранее сообщалось, что от отравления пострадали женщина и ее 4-летний сын. После осмотра врачей женщина отказалась от госпитализации, у мальчика диагностировано отравление легкой степени тяжести. Причина происшествия продолжает устанавливаться.

Фото: Бугульминская городская прокуратура

Изначально сообщалось, что пострадавшие отравились газом в одной из квартир в жилом доме города. По данному факту Бугульминская городская прокуратура организовала проверку, в том числе соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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