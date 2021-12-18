В Казани некоторые дома по улице Новаторов временно останутся без газа

В ряде казанских домов, расположенных по улице Новаторов, временно отключат газоснабжение. Причиной стало проведение газоопасных работ. Об этом сообщили в мэрии города.

Подача газа будет отключена с 8:00 и до окончания работ 20 декабря. Газоснабжение будет отключено на улице Новаторов в домах №1, №1б, №2, №2а, №3, №4, №4а, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом месяце временно без газа остался поселок Советского района Казани. Отключение газоснабжения произошло из-за переврезки газопроводов, которые вынесены из зоны строительства Вознесенского тракта.

Диана Жиленкова