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Завтра в поселке Советского района Казани отключат газ

17:16, 10.11.2021
Завтра в поселке Советского района Казани отключат газ
Фото: realnoevremya.ru

Завтра в поселке Дальний Советского района Казани временно отключат газоснабжение. Причиной стала переврезка газопроводов, которые вынесены из зоны строительства Вознесенского тракта. Об этом сообщают в мэрии города.

Газ отключат в жилых домах, расположенных на улицах Бухарской, Крылова, Скрябина, Физкультурной, Фонвизина, Фруктовой, Черепичной, Шахтерской, Родины, Рылеева. Газ отключат и в административных зданиях, а также на коммунально-бытовых объектах. С полным списком домов можно ознакомиться на сайте исполкома города. Газоснабжение прекратится в 7.00 до окончания работ.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом месяце ряд казанских домов остался без газа. Причиной стали работы по замене газовой задвижки на газопроводе среднего давления на Оренбургском тракте.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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