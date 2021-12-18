В Бугульме два человека отравились газом — прокуратура проводит проверку

Бугульминская городская прокуратура проводит проверку по факту отравления газом двух человек в одной из квартир в жилом доме. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В результате происшествия пострадали женщина 1979 года рождения и ее четырехлетний сын. Обоих доставили в местную больницу.

Фото: realnoevremya.ru

Ведомству вместе со специалистами предстоит выяснить обстоятельства и причины инцидента. В частности, будет произведена проверка соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. При обнаружении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Недавно в Казани два человека отравились угарным газом. В результате происшествия оба скончались. Тела погибших женщины и мужчины обнаружили родственники.

Диана Жиленкова