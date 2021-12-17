Радик Гайзатуллин: Бюджетные задачи в Татарстане выполнят в полном объеме — видео

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В Татарстане бюджетные задачи выполнят в полном объеме. Об этом заявил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин в интервью программе «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Собственные доходы региона оцениваются в 333 млрд рублей, а с учетом федеральных программ — 414 млрд рублей. Расходы консолидированного бюджета Татарстана составят 416 млрд рублей.



Бюджет был в этом году социально ориентированным. Сейчас с уверенностью можно сказать, что все заложенные в бюджет проекты выполнены.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов констатировал, что экономика республики начала оживать после пандемии. Подробнее — в материале «Реального времени».

