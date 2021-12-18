В Казани в новом крытом комплексе парка «Урам» пройдет первый фестиваль

В Казани 18 и 19 декабря в новом крытом комплексе экстрим-парка «Урам» пройдет первое мероприятие — фестиваль уличной культуры «Урам». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

В эти дни в экстрим-парке пройдут соревнования по ВМХ, самокату, паркуру, скейтборду и фингерборду, образовательные лекции и мастер-классы в области уличной культуры, шоу профессиональных райдеров, показ танцевального перформанса, Кубок «Урама» по брейкингу, а также выступление хедлайнера — THOMAS MRAZ. Его концерт состоится 18 декабря в 21:00, вход свободный.

Фото: minmol.tatarstan.ru

Вход на все мероприятия для зрителей и участников — свободный, по QR-кодам. Минмолодежи опубликовало полную программу мероприятия.

Крытую часть экстрим-парка «Урам» открыли 22 ноября. Здесь проходят тренировки на BMX, скейтборде, самокате и роликах. Вход на площадку платный и только по QR-кодам.

Татьяна Леухина