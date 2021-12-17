«До Нового года никакой отмены QR-кодов»: в Татарстане не смогли завершить вакцинальную кампанию в срок

Фото: Максим Платонов

«Омикрона» в Татарстане нет, число заболевших коронавирусом снижается

Ситуация с коронавирусом в Татарстане характеризуется постепенным снижением числа заболевших в течение последних 3—4 недель, сообщила сегодня руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. Штамма «омикрон» в республике нет, пока обследовали 144 татарстанца, которые прибыли из стран, где распространяется этот новый тип коронавируса.

А вот подъем заболеваемости фиксируется до сих — за неделю было выявлено 25 634 случая, хоть это и ниже показателя прошлой недели на 17%. Как отметила Патяшина, сейчас всех с симптомами ОРВИ проверяют на коронавирус с помощью экспресс-тестов.

Грипп в Татарстане тоже пока не ослабевает, всего выявлено 153 случая, в том числе 66 за неделю. Вакцинация от него почти завершилась — из более миллиона поступивших доз осталось использовать 40 тысяч.

Штамма «омикрон» в республике нет, пока обследовали 144 татарстанца, которые прибыли из стран, где распространяется этот новый тип коронавируса. Фото: Илья Репин

«До Нового года никакой отмены QR-кодов»

На сегодня от коронавируса привито 2 251 612 человек, в том числе за сутки 6 013 татарстанцев. Из них 1 857 896 получили вторую прививку. Осталось вакцинировать около 300 тысяч человек, однако как QR-код после первой прививки, так и QR-коды в целом отменять в Татарстане не будут.

Говоря о работе заведений общепита в новогоднюю ночь, глава Роспотребнадзора заявила, что подготовлен ряд предложений по некоторым послаблениям. Сейчас они находятся на рассмотрении и решение по ним примут совсем скоро — постановление Кабмина выйдет на днях.

— Мы очень хотели завершить в декабре вакцинальную кампанию, но у нас значительное снижение количества вакцинированных лиц, потому что, возможно, сужается количество подлежащих лиц. В декабре мы ее не завершим, и очень надеемся, что сделаем это в январе. Поэтому до Нового года никакой отмены QR-кодов... Все те меры, которые на сегодня есть, мы считаем, что они, безусловно, вынужденные, безусловно, неприятные для наших жителей, но они крайне необходимые, — заявила Патяшина.

На данный момент из 80% взрослого населения (а это количество необходимо для формирования коллективного иммунитета) привиты 74%.



— То есть 6% нам остается для того, чтобы обеспечить более безопасное наше с вами существование в Республике Татарстан. Что касается взрослого населения старше 60 лет, то у них доля охвата на сегодня 64%, — говорит глава РПН.

Патяшина считает, что пожилых от прививки часто отговаривают собственные дети. Фото: Тимур Рахматуллин

Патяшина призвала задуматься пожилых о вакцинации, сделав неожиданное заявление — часто их от прививки отговаривают собственные дети, далекие, по ее словам, от медицины:



— Пожилое население ведь по жизни более дисциплинированное, но как только проходят советы с детьми, с внуками... А молодежь — это тоже тяжелая категория для работы в части вакцинации: студенческое сообщество если взять, у нас, наверное, процентов 53—55 привито из подлежащих вакцинации.

Татарстан заказал вакцину от коронавируса для 200 тысяч подростков

На сегодняшний день в Казани открыты 175 пунктов вакцинации от коронавируса, но вскоре некоторые из них закроются, сообщил главный эпидемиолог Татарстана Дмитрий Лопушов.

Последний день сегодня работают пункты вакцинации в «Мегастрое» на проспекте Победы, 101, в здании бывшего аквапарка «Барионикс» по адресу Мазита Гафури, 46, в отделении Сбербанка на проспекте Альберта Камалеева, 26/12 и в КДК имени Ленина.



В торговом центре «Мега» пункт вакцинации прекратит круглосуточную работу — теперь там можно будет привиться только до 20.00. Это, а также закрытие пунктов, как отмечает Лопушов, связано со снижением темпов вакцинации.

Что касается прививания детей в возрасте от 12 до 17 лет, то Татарстан подал заявку на поставку вакцин для 200 тысяч человек. Сроки поставки пока не названы, отметил Лопушов. Но как только вакцина поступит, то подростков начнут прививать в детских поликлиниках и в школьных мобильных пунктах. Для детей пунктов вакцинации в ТЦ, скорее всего, не будет. Без родителей их пустят туда только после прививки, отметила Патяшина.



Как только поступит вакцина, подростков начнут прививать в детских поликлиниках и в школьных мобильных пунктах. Фото: Максим Платонов

«Тенденция наблюдается — количество нарушителей уменьшается»

Проверки QR-кодов в общественном транспорте будут продолжаться, но усиливать их в Новый год не будут, отметил и.о. замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Алексей Сидоров.

— Мы видим, что если у нас в первую неделю порядка трех с лишним тысяч [нарушителей] выявляли на транспорте, то сейчас выявляется 350. Это послабления, которые нам дали с первой прививкой, и то, что вообще темпы вакцинации растут, росли, по крайней мере. Тенденция наблюдается — что количество нарушителей уменьшается, — сказал он.

На этой неделе пассажиропоток, по сравнению с периодом до ограничений, снизился на 10%. Всего же проверено 19 тысяч единиц общественного транспорта и выявлены 17 тысяч нарушителей. В 133 случаях пришлось обращаться в полицию.



Недавно казанские перевозчики направили обращение к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с ожиданием субсидий после введения QR-кодов на общественном транспорте. По словам председателя Ассоциации АТП РТ Сергея Темлякова, пассажиропоток сократился более чем на 30%, соответственно упала и выручка автотранспортных предприятий. Алексей Сидоров отметил, что вопрос о компенсации находится на рассмотрении оперштаба, и выразил надежду, что решение скоро будет принято.

Дарья Пинегина