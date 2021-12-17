США готовы обсуждать вопросы безопасности с Россией

США готовы обсуждать вопросы безопасности с Россией. Скоро американская сторона планирует связаться с Москвой по поводу российского проекта по безопасности.

Ранее проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности передали Вашингтону и его союзникам. Один из пунктов документа: НАТО должна предоставить гарантии нерасширения на территорию Украины, пишет Reuters.

Фото: pxhere.com

Нет причин думать, что в этот раз США и Россия не смогут договориться, поскольку это удавалось делать на протяжении десятков лет, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Сегодня Министерство иностранных дел обнародовало проект соглашения России и НАТО о гарантиях безопасности. В нем говорится о том, что стороны не рассматривают друг друга в качестве противников. Международные споры предлагается решать мирно, при планировании военных учений проявлять сдержанность.



В среду президент США Джо Байден сообщил о планах еще раз побеседовать с российским коллегой Владимиром Путиным.



Татьяна Леухина