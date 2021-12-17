Силуанов назвал Татарстан привлекательным регионом с точки зрения инвестиций и развития экономики

Татарстан — один из наиболее привлекательных регионов с точки зрения инвестиций, с точки зрения развития экономики. Об этом заявил министр РФ Антон Силуанов на коллегии Министерства финансов РТ, Управления Федеральной налоговой службы по РТ, Управления Федерального казначейства по РТ.

— Мы видим, как растут доходы, каковы объемы промышленного производства, розничного товарооборота и услуг. Это все говорит о том, что динамика экономического развития будет выше, — сказал он.

Рост ВРП (валового регионального продукта) Татарстана в текущем году оценивается в 3,8%. Индекс промышленного производства составляет 8,3%, рост объема строительных работ — 3,1%, оборот розничной торговли — 6,2%. Инвестиции в основной капитал прогнозируются на уровне 660—670 млрд рублей.

Фото: tatarstan.ru

— Данные показатели — результат начинающегося оживления экономики после острого периода пандемии, — передает слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Сейчас собственные доходы региона оцениваются в 333 млрд рублей, а с учетом федеральных программ — 414 млрд рублей. Расходы консолидированного бюджета Татарстана составят 416 млрд рублей.



Также на совещании Силуанов заявил, что трасса М-12 Москва — Казань будет построена в срок, несмотря на увеличение ее стоимости.

Татьяна Леухина