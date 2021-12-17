Трассу М-12 Москва — Казань построят в срок, несмотря на увеличение стоимости работ

Фото: Максим Платонов (архив)

Трасса М-12 Москва — Казань будет построена в срок, несмотря на то, что стоимость работ увеличилась, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.



«Средства Фонда национального благосостояния, беспрецедентные объемы. Никогда у нас в истории такого не было — за трехлетку 2,5 трлн рублей в экономику будет направлено. В том числе на те дороги, которые строятся в республике», — сказал Силуанов.

В первую очередь строиться будет основная дорога — Москва — Казань. Далее трасса будет продолжена до Екатеринбурга.

Фото: Максим Платонов (архив)

К 31 декабря 2021 года Татарстан планирует освоить 30 млрд рублей на строительных работах на трассе М-12. В следующем году ведомство планирует освоить от 56 до 80 млрд рублей.

Маргарита Головатенко