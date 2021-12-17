Власти Татарстана ожидают, что ВРП по итогам года превысит 3,2 трлн рублей

По итогам 2021 года Татарстан нарастит валовой региональный продукт до 3,2 трлн рублей, сообщил в пятницу президент республики Рустам Минниханов.



По его словам, республика ожидает роста ВРП предварительно на 103,8%, то есть более чем на 3,2 трлн рублей. Индекс промышленных производства — 108,3%.

По итогам прошлого года ВРП республики составил 2,447 трлн рублей, показав снижение на 2,9%. Объем промышленного производства тогда составил 2,721 трлн рублей, сократившись на 3,6%, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане рост ВРП в 2021 году прогнозируется на 3,8%, в 2022 году — на 3,6%.

Маргарита Головатенко