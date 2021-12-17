В Нижнем Новгороде украли трубу, по которой доставляли в больницу кислород

В Нижегородской области неизвестные украли трубу, по которой в больницу №10 Нижнего Новгорода доставляли кислород. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Злоумышленники украли 12 метров медной трубки от кислородной рампы, которая применяется для лечения пациентов с тяжелой формой коронавируса. К счастью, рампа сейчас не работает, у больницы нет потребности в кислороде.

Фото: realnoevremya.ru

Поиском злоумышленников занимается полиция.

Кстати, РКБ Татарстана расходует шесть тонн кислорода в сутки.

Ольга Шагиева