Новости общества

00:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

РКБ Татарстана расходует шесть тонн кислорода в сутки

23:25, 14.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
РКБ Татарстана расходует шесть тонн кислорода в сутки
Фото: realnoevremya.ru

В РКБ Татарстана расходуют шесть тонн кислорода в сутки. Такую цифру озвучили в инстаграм-аккаунте клиники.

На картинке обозначена только цифра — шесть тонн кислорода в сутки.

«Именно столько расходует РКБ в сутки. Шесть тонн! Шесть! Это в 5-6 раз больше, чем в доковидное время. А вы говорите, прививаться не хотите…» — подписано фото.

Ранее врач-пульмонолог Светлана Железнова, заведующая отделением №4 челнинской «инфекционки», констатировала, что сейчас на первом плане у пульмонологов вирусная пневмония, которая достигла «небывалых масштабов».

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также