РКБ Татарстана расходует шесть тонн кислорода в сутки

В РКБ Татарстана расходуют шесть тонн кислорода в сутки. Такую цифру озвучили в инстаграм-аккаунте клиники.

На картинке обозначена только цифра — шесть тонн кислорода в сутки.

«Именно столько расходует РКБ в сутки. Шесть тонн! Шесть! Это в 5-6 раз больше, чем в доковидное время. А вы говорите, прививаться не хотите…» — подписано фото.

Ранее врач-пульмонолог Светлана Железнова, заведующая отделением №4 челнинской «инфекционки», констатировала, что сейчас на первом плане у пульмонологов вирусная пневмония, которая достигла «небывалых масштабов».

Ольга Шагиева