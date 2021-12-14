Фигуристы начинают отбор на Олимпиаду в Пекине. Что происходит в национальных чемпионатах?
Самая запутанная ситуация, конечно, в России
Если и есть вид спорта, который больше всего пострадал от последствий пандемии, то это фигурное катание. Вот уже третий сезон подряд здесь отменяют и переносят соревнования. На этот раз под раздачу попал финал Гран-при, где в очном противостоянии должны были встретиться лучшие фигуристы мира. Следующий подобный турнир — Олимпиада в Пекине, поскольку и чемпионат Европы, и Чемпионат четырех континентов все же мероприятия континентального масштаба. Но на все эти соревнования фигуристам только предстоит отобраться, и отбор преимущественно будет происходить через национальные чемпионаты. О том, где они уже прошли, а где только должны состояться — в материале спортивной редакции «Реального времени».
Что нас ждет на чемпионате России
Как и прошлый предолимпийский чемпионат России нынешний также пройдет в Санкт-Петербурге. Без преувеличения наше первенство будет самым интересным, потому что из-за высокой конкуренции победителя нельзя предугадать практически ни в одном виде. Нешуточная борьба развернется и за третье место, где нас скорее всего ожидают сюрпризы. Бронзовые медали не гарантируют отбор на Олимпиаду, но ставят их обладателя в особое положение.
Еще до старта сезона мы предсказывали, что Туктамышева всерьез может рассчитывать на путевку в Пекин, сейчас же об этом говорит весь мир. И дело тут не только в хороших выступлениях Елизаветы или в якобы нашем особом отношении к ней. Скорее в теории вероятности и в стабильности, которую Туктамышева демонстрирует и которой не хватает некоторым ее конкуренткам из группы Этери Тутберидзе. Что касается пар, то вмешаться в тройку смогут разве что Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, а у мужчин все настолько непредсказуемо, что нет даже смысла делать прогнозы.
Еще более неожиданный результат может случиться в танцах. Мы также обратили на это внимание во время контрольных прокатов, когда Илья Авербух назвал Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро не единственным дуэтом, претендующим на звание третьей пары страны. Тогда это казалось дежурной фразой, но в реальности так и вышло. Загорски и Гурейро снялись с этапов Гран-при, Тиффани переболела менингитом, а Джонатан стал готовиться к карьере вне соревнований. Пара сообщила, что выступит на чемпионате России, но вряд ли не проведя ни одного соревнования в сезоне сможет рассчитывать на попадание на главные старты.
Не до конца известно насколько сильны позиции Александры Степановой и Ивана Букина, хотя на наш взгляд, у них одни из самых интересных программ среди всех представителей танцев на льду. Вот только судя по оценкам на этапах Гран-при, с нами согласны далеко не все, в частности международные судьи. Пусть и на соревнованиях ниже уровнем, но очень близкие баллы к Степановой/Букину и даже выше получали и Диана Дэвис/Глеб Смолкин, и Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин. Есть еще и Анабель Морозов/Андрей Багин, во время выступления которых Авербух на контрольных прокатах как раз и говорил о возможной смене третьей пары.
Где уже прошли национальные первенства
Если Россия переживает расцвет фигурного катания, то в остальной Европе с ним явный кризис. После ухода из спорта Каролины Костнер и Хавьера Фернандеса полноценной замены им так и не нашлось. Европейское фигурное катание потеряло в конкуренции, не говоря уже о зрелищности национальных первенств. Например, на состоявшемся на предыдущей неделе чемпионате Италии, победительница турнира Лара Наки Гутманн даже близко не смогла приблизиться к психологической отметке в двести баллов.
Более того, с результатом 187,43 балла, она бы даже не смогла попасть в десятку прошлогоднего чемпионата России. В то время как ее соотечественница, ранее упомянутая Костнер, в свое время обыгрывала в том числе и россиянок. С мужским одиночным катанием дела в Италии обстоят чуть лучше. Победителя последнего национального первенства Даниэля Грассля и его конкурента Маттео Риццо можно отнести к топовым европейским фигуристам. Но если говорить о мировом уровне, то здесь скорее идет речь о попадании в пресловутые топ-10. В парах и танцах у итальянцев на довольно высоком уровне выступают Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе и Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, которые и стали победителями прошедшего чемпионата Италии. При этом танцевальная пара Гиньяр/Фаббри даже отобралась в финал Гран-при.
Свои национальные первенства, но куда с более скромными именами и результатами, уже также провели Украина и Германия. У украинцев можно отметить бывшую российскую фигуристку Анастасию Шаботову, которая по-прежнему безуспешно борется с тройным акселем. Отсутствие которого, впрочем, не помешало ей занять первое место. А в Германии неожиданно обнаружилась еще одна бывшая российская фигуристка Алиса Ефимова. Неожиданность, правда, лишь в том, что Ефимова приняла участие в национальном чемпионате. Впервые о том, что спортсменка будет выступать за другую страну, стало известно в сентябре прошлого года. Нюанс в том, что Федерация фигурного катания России встретила эту новость без восторга, поскольку Алиса выступала за нашу страну на международных соревнованиях и для смены спортивного гражданства ей необходимо было пройти ряд бюрократических процедур. До сих пор никакой официальной информации о том, поменяла ли фигуристка флаг и сможет ли выступать за Германию за пределами страны, нет.
Кто выступит на этой неделе
На этой неделе также продолжится серия европейских национальных чемпионатов. В первую очередь, болельщикам фигурного катания будет интересно первенство Франции, где выступят одни из главных претендентов на золото Олимпиады в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Их победа на национальном чемпионате не подлежит сомнению, но будет любопытно посмотреть с какими баллами они его выиграют. И спустя неделю сравнить их с оценками еще одних претендентов на высшую олимпийскую награду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.
В контексте фигурного катания Франции нельзя не упомянуть о танцевальной паре Аделина Галявиева и Луи Торон, которая около месяца назад объявила о своем распаде из-за проблем со здоровьем у партнера. Неизвестно продолжит ли карьеру Аделина, но предпосылки к тому, что это произойдет все же есть. Фигуристка в своем инстаграме намекнула на новый этап жизни и сейчас находится в США. Возможно, как раз в поисках нового партнера.
В мужском катании за первое место посоревнуются несколько фигуристов, в том числе Кевин Эймоз и Адам Сяо Хим Фа. Впервые громко о себе заявил именно Кевин, когда два года назад, как раз когда в последний раз проводился финал Гран-при, выиграл там бронзу. Но после результаты спортсмена резко ухудшились, в том же сезоне он провалил чемпионат Европы и даже не смог квалифицироваться там в произвольную программу. Адам же пока не может похвастаться высокими достижениями, но своего оппонента он обыгрывал уже ни раз, в том числе и в этом сезоне.
Еще одни заметные представители мужского одиночного катания выступят на турнире, который пройдет в словацком городе Спишска-Нова-Вес, где должен состояться объединенный Чемпионат четырех стран: Чехии, Венгрии, Польши и Словакии. Не спешите кривить лицо, между прочим Чехия выступит в командном турнире на Олимпийских Играх в Пекине. У остальных вышеназванных стран представительство там будет гораздо скромнее, но на соревновании в Словакии наверняка можно будет наблюдать за Владимиром Самойловым, который летом сменил спортивное гражданство с российского на польское и который известен тем, что владеет всеми четверными прыжками, за исключением акселя. Или, например, за любимцем европейской публики Михаилом Бржезиной.
Есть ли еще чемпионаты высокого уровня
Еще одно первенство, на котором выступят уже наши реальные соперники состоится в Японии и пройдет оно параллельно с российским. Есть вероятность, что мы не увидим там Юдзуру Ханю, который еще не выступал в этом сезоне и снялся с этапов Гран-при из-за травмы. Есть проблемы и у фигуристов, которые тренируются за пределами страны. Из-за жестких ограничений в Японии, в которой к слову и должен был пройти финал Гран-при, проблемы со въездом есть у Стефана Ламбьеля и Брайана Орсера, которые тренируют Шому Уно и Рику Кихиру. Не придется скучать и во время новогодних каникул, на которые выпадают еще два топовых чемпионата: США и Канады. Состав участников национального первенства Штатов известен, интересно, что на нем выступит 29-летний Артур Дмитриев, который ранее соревновался под флагом России. О его переходе стало известно лишь в этом сезоне, но проблем не было поскольку фигурист уже пару лет не выступал на турнирах вообще.
Есть и страны, которые вовсе отменили национальные первенства или которые не могут провести его по ряду причин. Китай отказался от проведения чемпионата и это уже третья отмена турнира по фигурному катанию в стране. При этом они объявили кто выступит от них на Олимпиаде в парах и в танцах, а вот китайским одиночникам еще только предстоит пойти дополнительный отбор. Грузия вместо чемпионата проведет онлайн-прокаты. Страна впервые примет участие в командных соревнованиях на Олимпиаде и если в танцах и в мужском катании участники понятны, то в парах и особенно в женском катании все может сложиться довольно непредвиденно. В парах на путевки претендуют Карина Сафина/Лука Берулава и Анастасия Метелкина/Даниил Паркман и последние буквально на днях обыграли своих коллег по сборной. У женщин за право на поездку в Пекин выступят Алина Урушадзе и еще одна наша бывшая фигуристка Анастасия Губанова. И пока чаша весов склоняется именно к ней. Но будет ли это справедливым по отношению к Урушадзе, которая в отличие от Губановой, выступает за Грузию не первый сезон?
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