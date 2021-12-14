Фигуристы начинают отбор на Олимпиаду в Пекине. Что происходит в национальных чемпионатах?

Самая запутанная ситуация, конечно, в России

Если и есть вид спорта, который больше всего пострадал от последствий пандемии, то это фигурное катание. Вот уже третий сезон подряд здесь отменяют и переносят соревнования. На этот раз под раздачу попал финал Гран-при, где в очном противостоянии должны были встретиться лучшие фигуристы мира. Следующий подобный турнир — Олимпиада в Пекине, поскольку и чемпионат Европы, и Чемпионат четырех континентов все же мероприятия континентального масштаба. Но на все эти соревнования фигуристам только предстоит отобраться, и отбор преимущественно будет происходить через национальные чемпионаты. О том, где они уже прошли, а где только должны состояться — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Что нас ждет на чемпионате России

Как и прошлый предолимпийский чемпионат России нынешний также пройдет в Санкт-Петербурге. Без преувеличения наше первенство будет самым интересным, потому что из-за высокой конкуренции победителя нельзя предугадать практически ни в одном виде. Нешуточная борьба развернется и за третье место, где нас скорее всего ожидают сюрпризы. Бронзовые медали не гарантируют отбор на Олимпиаду, но ставят их обладателя в особое положение.

Еще до старта сезона мы предсказывали, что Туктамышева всерьез может рассчитывать на путевку в Пекин, сейчас же об этом говорит весь мир. И дело тут не только в хороших выступлениях Елизаветы или в якобы нашем особом отношении к ней. Скорее в теории вероятности и в стабильности, которую Туктамышева демонстрирует и которой не хватает некоторым ее конкуренткам из группы Этери Тутберидзе. Что касается пар, то вмешаться в тройку смогут разве что Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, а у мужчин все настолько непредсказуемо, что нет даже смысла делать прогнозы.

Еще более неожиданный результат может случиться в танцах. Мы также обратили на это внимание во время контрольных прокатов, когда Илья Авербух назвал Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро не единственным дуэтом, претендующим на звание третьей пары страны. Тогда это казалось дежурной фразой, но в реальности так и вышло. Загорски и Гурейро снялись с этапов Гран-при, Тиффани переболела менингитом, а Джонатан стал готовиться к карьере вне соревнований. Пара сообщила, что выступит на чемпионате России, но вряд ли не проведя ни одного соревнования в сезоне сможет рассчитывать на попадание на главные старты.

Не до конца известно насколько сильны позиции Александры Степановой и Ивана Букина, хотя на наш взгляд, у них одни из самых интересных программ среди всех представителей танцев на льду. Вот только судя по оценкам на этапах Гран-при, с нами согласны далеко не все, в частности международные судьи. Пусть и на соревнованиях ниже уровнем, но очень близкие баллы к Степановой/Букину и даже выше получали и Диана Дэвис/Глеб Смолкин, и Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин. Есть еще и Анабель Морозов/Андрей Багин, во время выступления которых Авербух на контрольных прокатах как раз и говорил о возможной смене третьей пары.

Есть еще и Анабель Морозов/Андрей Багин, во время выступления которых Авербух на контрольных прокатах как раз и говорил о возможной смене третьей пары. Фото instagram.com/annabelle.morozov

Где уже прошли национальные первенства

Если Россия переживает расцвет фигурного катания, то в остальной Европе с ним явный кризис. После ухода из спорта Каролины Костнер и Хавьера Фернандеса полноценной замены им так и не нашлось. Европейское фигурное катание потеряло в конкуренции, не говоря уже о зрелищности национальных первенств. Например, на состоявшемся на предыдущей неделе чемпионате Италии, победительница турнира Лара Наки Гутманн даже близко не смогла приблизиться к психологической отметке в двести баллов.

Более того, с результатом 187,43 балла, она бы даже не смогла попасть в десятку прошлогоднего чемпионата России. В то время как ее соотечественница, ранее упомянутая Костнер, в свое время обыгрывала в том числе и россиянок. С мужским одиночным катанием дела в Италии обстоят чуть лучше. Победителя последнего национального первенства Даниэля Грассля и его конкурента Маттео Риццо можно отнести к топовым европейским фигуристам. Но если говорить о мировом уровне, то здесь скорее идет речь о попадании в пресловутые топ-10. В парах и танцах у итальянцев на довольно высоком уровне выступают Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе и Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, которые и стали победителями прошедшего чемпионата Италии. При этом танцевальная пара Гиньяр/Фаббри даже отобралась в финал Гран-при.

Свои национальные первенства, но куда с более скромными именами и результатами, уже также провели Украина и Германия. У украинцев можно отметить бывшую российскую фигуристку Анастасию Шаботову, которая по-прежнему безуспешно борется с тройным акселем. Отсутствие которого, впрочем, не помешало ей занять первое место. А в Германии неожиданно обнаружилась еще одна бывшая российская фигуристка Алиса Ефимова. Неожиданность, правда, лишь в том, что Ефимова приняла участие в национальном чемпионате. Впервые о том, что спортсменка будет выступать за другую страну, стало известно в сентябре прошлого года. Нюанс в том, что Федерация фигурного катания России встретила эту новость без восторга, поскольку Алиса выступала за нашу страну на международных соревнованиях и для смены спортивного гражданства ей необходимо было пройти ряд бюрократических процедур. До сих пор никакой официальной информации о том, поменяла ли фигуристка флаг и сможет ли выступать за Германию за пределами страны, нет.

На первенстве Франции выступят одни из главных претендентов на золото Олимпиады в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Фото instagram.com/gabriellapapadakis

Кто выступит на этой неделе

На этой неделе также продолжится серия европейских национальных чемпионатов. В первую очередь, болельщикам фигурного катания будет интересно первенство Франции, где выступят одни из главных претендентов на золото Олимпиады в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Их победа на национальном чемпионате не подлежит сомнению, но будет любопытно посмотреть с какими баллами они его выиграют. И спустя неделю сравнить их с оценками еще одних претендентов на высшую олимпийскую награду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

В контексте фигурного катания Франции нельзя не упомянуть о танцевальной паре Аделина Галявиева и Луи Торон, которая около месяца назад объявила о своем распаде из-за проблем со здоровьем у партнера. Неизвестно продолжит ли карьеру Аделина, но предпосылки к тому, что это произойдет все же есть. Фигуристка в своем инстаграме намекнула на новый этап жизни и сейчас находится в США. Возможно, как раз в поисках нового партнера.

В мужском катании за первое место посоревнуются несколько фигуристов, в том числе Кевин Эймоз и Адам Сяо Хим Фа. Впервые громко о себе заявил именно Кевин, когда два года назад, как раз когда в последний раз проводился финал Гран-при, выиграл там бронзу. Но после результаты спортсмена резко ухудшились, в том же сезоне он провалил чемпионат Европы и даже не смог квалифицироваться там в произвольную программу. Адам же пока не может похвастаться высокими достижениями, но своего оппонента он обыгрывал уже ни раз, в том числе и в этом сезоне.

Еще одни заметные представители мужского одиночного катания выступят на турнире, который пройдет в словацком городе Спишска-Нова-Вес, где должен состояться объединенный Чемпионат четырех стран: Чехии, Венгрии, Польши и Словакии. Не спешите кривить лицо, между прочим Чехия выступит в командном турнире на Олимпийских Играх в Пекине. У остальных вышеназванных стран представительство там будет гораздо скромнее, но на соревновании в Словакии наверняка можно будет наблюдать за Владимиром Самойловым, который летом сменил спортивное гражданство с российского на польское и который известен тем, что владеет всеми четверными прыжками, за исключением акселя. Или, например, за любимцем европейской публики Михаилом Бржезиной.



В мужском катании за первое место посоревнуются несколько фигуристов, в том числе Кевин Эймоз и Адам Сяо Хим Фа. Фото instagram.com/kevin_aymoz

Есть ли еще чемпионаты высокого уровня

Еще одно первенство, на котором выступят уже наши реальные соперники состоится в Японии и пройдет оно параллельно с российским. Есть вероятность, что мы не увидим там Юдзуру Ханю, который еще не выступал в этом сезоне и снялся с этапов Гран-при из-за травмы. Есть проблемы и у фигуристов, которые тренируются за пределами страны. Из-за жестких ограничений в Японии, в которой к слову и должен был пройти финал Гран-при, проблемы со въездом есть у Стефана Ламбьеля и Брайана Орсера, которые тренируют Шому Уно и Рику Кихиру. Не придется скучать и во время новогодних каникул, на которые выпадают еще два топовых чемпионата: США и Канады. Состав участников национального первенства Штатов известен, интересно, что на нем выступит 29-летний Артур Дмитриев, который ранее соревновался под флагом России. О его переходе стало известно лишь в этом сезоне, но проблем не было поскольку фигурист уже пару лет не выступал на турнирах вообще.

Есть и страны, которые вовсе отменили национальные первенства или которые не могут провести его по ряду причин. Китай отказался от проведения чемпионата и это уже третья отмена турнира по фигурному катанию в стране. При этом они объявили кто выступит от них на Олимпиаде в парах и в танцах, а вот китайским одиночникам еще только предстоит пойти дополнительный отбор. Грузия вместо чемпионата проведет онлайн-прокаты. Страна впервые примет участие в командных соревнованиях на Олимпиаде и если в танцах и в мужском катании участники понятны, то в парах и особенно в женском катании все может сложиться довольно непредвиденно. В парах на путевки претендуют Карина Сафина/Лука Берулава и Анастасия Метелкина/Даниил Паркман и последние буквально на днях обыграли своих коллег по сборной. У женщин за право на поездку в Пекин выступят Алина Урушадзе и еще одна наша бывшая фигуристка Анастасия Губанова. И пока чаша весов склоняется именно к ней. Но будет ли это справедливым по отношению к Урушадзе, которая в отличие от Губановой, выступает за Грузию не первый сезон?

